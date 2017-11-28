Малафеев получил работу в "Зените"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев назначен на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний Малафеев выступал за "Зенит" 1997 по 2016 годы, провел за клуб 442 матча.

В составе "сине-бело-голубых" экс-голкипер четырежды выигрывал чемпионат России, дважды - Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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