Малафеев принял участие в популярном челлендже

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

Малафеев принял участие в популярном челлендже

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев присоединился к популярному #bottlecapchallenge.

Напомним, что участники челленджа открывают бутылку с помощью удара ноги. Ранее в челлендже уже приняла участие его жена Екатерина.

Сейчас Малафеев является заместителем спортивного директора "Зенита". Он выступал за питерский клуб 1999 по 2016 год. В составе клуба он выиграл 11 трофеев.

Читайте также: Жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок. | http://soccernews.ru
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