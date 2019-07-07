Малафеев принял участие в популярном челлендже

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев присоединился к популярному #bottlecapchallenge.

Напомним, что участники челленджа открывают бутылку с помощью удара ноги. Ранее в челлендже уже приняла участие его жена Екатерина.

Сейчас Малафеев является заместителем спортивного директора "Зенита". Он выступал за питерский клуб 1999 по 2016 год. В составе клуба он выиграл 11 трофеев.

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