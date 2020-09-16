Малафеев признался, что скучает по работе в "Зените"

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о ситуации, связанной с коронавирусом и карантином.

"Неожиданный день сурка.

После самоизоляции жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Мы ходим на работу и в рестораны, общаемся с друзьями, на стадионе болеем за любимую футбольную команду, опять ездим за границу. Но на душе неспокойно.

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Начинаю размышлять и понимаю, что не хватает работы, которая поднимает с утра и в течение всего дня держит в тонусе. Не хватает ответственности, которая была в "Зените" во время футбольной или управленческой карьеры", - написал спортсмен в инстаграме.

Напомним, в мае 2020 года Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора "Зенита".

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