Малафеев продолжает верить в успех сборной России

Теги чемпионат европывячеслав малафеевроссия

Малафеев продолжает верить в успех сборной РоссииФото: инстаграм Малафеева/Автор неизвестен

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение национальной команды в первом матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

"Несмотря на все переживания и веру в позитивный результат для нашей команды, мы понимали реальный расклад сил в этом противостоянии. Мне не показался матч каким-то прям зрелищным, хоть мы и увидели 3 забитых мяча в игре. Некоторым игрокам сборной России просто не хватило опыта в таких противостояниях в то время, как у бельгийцев одна из самых возрастных команд, и опыта, и мастерства там более, чем достаточно. Как я говорил до этого, сложно было бы представить, что даже при отсутствии ключевых игроков сборная Бельгии изменит себе и будет играть в какой-то иной футбол", — сказал Малафеев "Спорт-Экспрессу".

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