Малафеев прокомментировал невызов Соболева в сборную России
Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался по поводу вызова в сборную России полузащитника Андрея Мостового и Евгения Луценко и невызова нападающего "Спартака" Александра Соболева.
"Я говорил, что Мостовой будет в сборной. Только сможет ли он себя проявить и закрепиться в национальной команде? Это вопрос! Время все расставит на свои места. Что касается Луценко, то он заслужил этот вызов, количество забитых мячей говорит об этом. Он очень полезен для своего клуба. Отсутствие Соболева? Возможно, сыграла роль вариативность. Чтобы был разный формат нападающих. Соболев, думаю, на карандаше у тренеров. Но, наверное, Саше нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой!" - цитирует Малафеева Sport24.
3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.
А еще: Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Вангрией| http://soccernews.ru
главное
-
Защитник "Интернасьоналя" Фукс стал игроком ЦСКА
-
Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Вангрией
-
ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Казахстана Зайнутдинова
-
"Манчестер Сити" выясняет, можно ли купить Месси без нарушения финансового фэйр-плей
-
"Локомотив" отказался от подписания Нойштедтера
Лента новостей
-
Малафеев прокомментировал невызов Соболева в сборную России
-
Защитник "Интернасьоналя" Фукс стал игроком ЦСКА
-
Луценко прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций
-
Алексей Евсеев вернулся в "Урал"
-
Мостовой: "Не ожидал, что меня вызовут в сборную России"
-
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Примере
-
"Атлетико" назвал сумму, за которую готов продать голкипера Яна Облага
-
"Шахтер" готов продать Матвиенко в "Наполи"
-
Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Вангрией
-
ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Казахстана Зайнутдинова
-
Ван Гал хотел приобрести в "МЮ" Неймара, Левандовского, Мюллера и других звезд
-
"Манчестер Сити" выясняет, можно ли купить Месси без нарушения финансового фэйр-плей
-
Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры
-
"Локомотив" отказался от подписания Нойштедтера
-
"Барселона" попросила четырёх игроков пойти на сокращение зарплаты
-
Пасторе не нужен "Зениту"
-
Тухель попросил сохранить Тиаго Силву в ПСЖ
-
"Милан" ведёт переговоры об аренде игрока "Реала"
-
Ракитича зовут в Турцию
-
"Зениту" предложили услуги Пасторе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18