Малафеев прокомментировал невызов Соболева в сборную России

Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался по поводу вызова в сборную России полузащитника Андрея Мостового и Евгения Луценко и невызова нападающего "Спартака" Александра Соболева.

"Я говорил, что Мостовой будет в сборной. Только сможет ли он себя проявить и закрепиться в национальной команде? Это вопрос! Время все расставит на свои места. Что касается Луценко, то он заслужил этот вызов, количество забитых мячей говорит об этом. Он очень полезен для своего клуба. Отсутствие Соболева? Возможно, сыграла роль вариативность. Чтобы был разный формат нападающих. Соболев, думаю, на карандаше у тренеров. Но, наверное, Саше нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой!" - цитирует Малафеева Sport24.

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

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