Малафеев прокомментировал слухи о возможной работе в петербургском "Динамо"

Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отреагировал на слухи о том, что он будет работать в новом частном клубе Санкт-Петербурга" "Динамо".

"Мне уже много раз звонили по этому поводу. Я сказал, что отказываюсь комментировать это. Как мне известно, "Динамо" у нас перебралось в "Сочи". Что еще за новый клуб "Динамо"? Вообще я ранее не слышал об этом. Со мной никто не связывался. Не могу понять, откуда эти слухи.

Всю свою сознательную футбольную жизнь я провел в "Зените" - всего вместе 25 лет, - поэтому я не планирую нигде работать, кроме "Зенита", - заявил Малафеев.

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