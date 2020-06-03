Малафеев прокомментировал слухи о возможной работе в петербургском "Динамо"
Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отреагировал на слухи о том, что он будет работать в новом частном клубе Санкт-Петербурга" "Динамо".
"Мне уже много раз звонили по этому поводу. Я сказал, что отказываюсь комментировать это. Как мне известно, "Динамо" у нас перебралось в "Сочи". Что еще за новый клуб "Динамо"? Вообще я ранее не слышал об этом. Со мной никто не связывался. Не могу понять, откуда эти слухи.
Всю свою сознательную футбольную жизнь я провел в "Зените" - всего вместе 25 лет, - поэтому я не планирую нигде работать, кроме "Зенита", - заявил Малафеев.
Читайте также: Малафеев перечислил главные проблемы в воспитании молодых игроков "Зенита". | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон
-
"Он жадный". Малафеев заявил, что Дзюба злится на него из-за денег
-
Юрий Семин прокомментировал информацию о переговорах с тульским "Арсеналом"
-
Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль"
-
Лионель Месси пропустил командную тренировку "Барселоны"
Лента новостей
-
"Локомотив" и "Динамо" хотят провести товарищеский матч до возобновления РПЛ
-
Бывшая модель "Playboy" приобрела румынский клуб
-
Тедеско с 4 июня начнет руководить тренировками "Спартака"
-
"Интер" приобрел защитника "Панатинаикоса"
-
"Наполи" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Кулибали
-
Гвардиола лично пригласил хавбека "Милана" в "Манчестер Сити"
-
2
Роналду - лидер среди игроков Серии А с 2000 года по количеству минут на гол
-
Малафеев прокомментировал слухи о возможной работе в петербургском "Динамо"
-
"Атлетико" вступил в борьбу за игрока "Хетафе"
-
УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон
-
Дзюба показал свои навыки игры в хоккей
-
Рамос отказался общаться с испанским политиками из-за ситуации с коронавирусом
-
Агент подтвердил грядущий переход Густаво Майи в "Барселону"
-
"Химнасия" продлила контракт с Марадоной
-
2
Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу "Ювентуса" для индивидуальной тренировки
-
"Он жадный". Малафеев заявил, что Дзюба злится на него из-за денег
-
Гонсало Игуаин в располневшем виде вернулся к тренировкам с "Ювентусом"
-
Юрий Семин прокомментировал информацию о переговорах с тульским "Арсеналом"
-
Легенда "Барселоны" поздравил российскую чемпионку Елену Исинбаеву с днем рождения
-
Форвард "Реала" согласился перейти в "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20