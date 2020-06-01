Малафеев прокомментировал свой конфликт с Дзюбой

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о разногласиях с нападающим питерской команды Артёмом Дзюбой.

"В 2018 году главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде. Соответственно, мне нужно было пристроить Дзюбу, найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, чтобы не усиливать конкурентов по чемпионату России. Ехать в Европу Дзюба отказался - я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более, что он сам сказал: "Я не рассматриваю клубы за границей".

Резкий разговор после того, как я не захотел отпускать его из "Зенита"? Это глупо, потому что, как я уже сказал ранее, моей задачей как раз было его отпустить. Мне нужно было найти новую команду для Дзюбы. Как я мог его не отпускать? Если бы я упёрся даже в теории, зачем мне это делать, и как я могу испытывать к нему какую-либо неприязнь? Не знаю, как можно себе представить подобную ситуацию. То есть я без году неделю пришёл в "Зенит" в ноябре, а через месяц говорю самому Манчини, что нам нужно избавиться от Артёма? Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из "Зенита" - в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в "Арсенале"?

Здесь нужно понимать, что это было не желание самого Дзюбы покинуть "Зенит". Инициатива принадлежала Манчини. И говорить о том, что сам Дзюба решил уйти в тот же "Арсенал" - это далеко не так. Не было такого, что Дзюба взял и сказал: "А давайте-ка я уйду в аренду". Естественно, это всё случилось из-за обострения их конфликта с Манчини. С тульским "Арсеналом" вёл переговоры лично я. Зачем мне было проводить с ними переговоры? Чтобы одновременно не отпускать его никуда? Чушь", - сказал Малафеев.

Напомним, что в начале апреля Дзюба заявил в прямом эфире инстаграма, что с бывшим вратарём "Зенита" ничего общего не имеет, иметь не хочет и никому не советует.

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