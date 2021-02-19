Малафеев рассказал, как пережил гибель жены в 2011 году
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев порассуждал о том, насколько сложно ему было после гибели жены.
В марте 2011 года Марина Малафеева погибла в ДТП, врезавшись на большой скорости на автомобиле марки "Бентли" в рекламный щит.
Через 1 год и 9 месяцев футболист женился во второй раз на Екатерине Комяковой, которая на 9 лет младше него.
"Прошло много времени. Сейчас это вспоминается уже спокойно и по-философски. То, что произошло, уже никак не изменить. А в тот момент времени это, конечно, была большая трагедия. После которой надо быть действительно сильным, чтобы это всё пережить, принять и двигаться дальше. Невзирая ни на что, жизнь продолжается. Быть сильным - это значит не опускать руки, никого не обвинять, не делать кого-либо виноватым, не оправдывать себя и ещё кого-то. Тот момент времени для меня был сильным мотиватором, чтобы доказать всем, что меня невозможно сломать. По сути, у меня получился один из лучших годов в моей карьере.
Было давление, были информационные последствия, проблемы и так далее. Всё это давило, но хотелось всем доказать обратное. Многие писали: всё, он закончил карьеру, после этого невозможно играть и так далее. Если не изменяет память, где-то через четыре дня после этого я уже вышел на поле. Быть сильным - это не то, что тебе кто-то помог... Никто не может этого сделать: ни психологи, ни близкие. Всё зависит от человека. Как ты эту информацию принял, как быстро её переварил и пережил, что делаешь дальше. Вопрос в том, чтобы как можно скорее это преодолеть. Все мы знаем, что время всегда лечит.
С детьми мы впоследствии часто разговаривали на эту тему, приезжали и приезжаем на кладбище. Бывает, что кто-то из детей пригорюнится, если можно так выразиться. Сейчас мы живём с Катей. Она полноценно выступает в роли матери. Не просто выступает, а и является матерью. Естественно, дети это чувствуют. Хотя поначалу было непросто. Особенно с Ксюшей. Но со временем они очень сильно сблизились, до переходного возраста были не разлей вода", - рассказал Малафеев.
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