Малафеев рассказал о флирте с бывшей женой Гуфа
Фото инстаграм Вячеслава Малафеева
Накануне в СМИ появилась информация о возможном романе между бывшим вратарем питерского "Зенита" Вячеславом Малафеевым и Айзой Анохиной, экс-женой репэра Гуфа.
Спортсмен и артистка являются участниками реалити-шоу "Звёзды в Африке" на телеканале ТНТ. Выяснилось, что девушка флиртовала с футболистом, обсуждала с ним сексуальные отношения и признавалась в симпатии к нему.
"Айза флиртовала со мной. Это было видно. Может быть, это выглядело как-то откровенно. Но мне кажется, это даже прикольно. Думаю, меня поймут. С ней интересно общаться и шутить.
Но у меня существуют тормоза по жизни. И не только в таких ситуациях, а в целом. Если бы что-то заходило дальше, я бы вышел на разговор и всё объяснил. И может быть, уже менее деликатно. Но в целом, я думаю, всё было в рамках приличия", - рассказал Малафеев.
Не пропустите: Жена Малафеева объявила о паузе в отношениях с экс-вратарем "Зенита". | http://soccernews.ru
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