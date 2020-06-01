Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе Смолова в "Зенит"

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Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе Смолова в "Зенит"
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, почему петербургский клуб не смог купить нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

"Я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с бывшим спортивным директором "Зенита" ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счету, просто не сошлись в деньгах. Могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами. Сначала он был готов к трансферу, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально. Позже Федор сказал, что не хочет в "Зенит". Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка", - приводит слова Малафеева Sport24.

30-летний Смолов является воспитанником "Динамо". В настоящее время он выступает на правах аренды за "Сельту", в составе которой провел шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Фейеноорд", "Анжи", "Урал" и "Краснодар". За сборную России сыграл 39 матчей и забил 14 голов.

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