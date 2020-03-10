Малафеев рассказал о проблемах со своей несовершеннолетней дочерью

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Малафеев рассказал о проблемах со своей несовершеннолетней дочерью

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о том, что его 16-летняя дочь Ксения подозревается в торговле наркотиками.

"Ксюше давно хотелось попробовать пожить одной. Мы подготовили квартиру для проживания, проговорили всевозможные организационные вопросы. Постоянно на связи с ней. Как отношусь к решению дочки? По-философски. Видимо, слишком рано она повзрослела. Надеюсь, таким образом ей удастся быстрее адаптироваться в сложном мире и добиться больших успехов в своих начинаниях.

Просто у нее сложный характер. Если принимает какие-то решения, невзирая на то, права она или нет, всё равно сделает по-своему. Дети часто ошибаются. Есть те, кто готов выслушивать советы, и есть те, которые будут чаще ошибаться, пока не повзрослеют и не наберутся опыта. У нас одинаковое отношение к детям, нет любимчиков. Просто если дети ведут себя плохо, не слушаются, то тогда проводим воспитательные беседы. И неважно кто это — Алекс, Максим или Ксения", - рассказал Малафеев в интервью изданию Star Hit.

Ксения родилась в браке Малафеева с его бывшей женой Мариной, которая погибла в 2011 году в результате автокатастрофы. Через год экс-футболист женился на Екатерине Комяковой.

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