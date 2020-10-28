Малафеев рассказал о своем самом крупном проигрыше в казино

Экс-игрок "Зенита" Вячеслв Малафеев в интервью ютуб-каналу Рашен Football рассказал о самой большой сумме, которую он проиграл в казино.

"Периодически играли. Когда это еще было разрешено. Сколько я проигрывал? Ну, может, 10 000 долларов. Это было в Лас-Вегасе совместно с супругой.

Все было культурно. И это было не в те времена (Петржелы). У меня в какое-то время, в конце 90-х, была слабость к игровым автоматам", - цитирует Малафеева

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