Малафеев рассказал о своем самом крупном проигрыше в казино
Экс-игрок "Зенита" Вячеслв Малафеев в интервью ютуб-каналу Рашен Football рассказал о самой большой сумме, которую он проиграл в казино.
"Периодически играли. Когда это еще было разрешено. Сколько я проигрывал? Ну, может, 10 000 долларов. Это было в Лас-Вегасе совместно с супругой.
Все было культурно. И это было не в те времена (Петржелы). У меня в какое-то время, в конце 90-х, была слабость к игровым автоматам", - цитирует Малафеева
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