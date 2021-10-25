Малафеев рассказал о своей зарплате
Фото: инстаграм Малафеева/Автор неизвестен
Экс-голкипер петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью для Sports.ru поделился информацией о своем окладе в конце карьеры.
"У меня был пятилетний контракт, который заканчивался в 2016 году.
Мне кажется, про мою зарплату ходят легенды. Поверьте, она не такая, как у полевых игроков. Я могу ее озвучить – 1,6 миллионов долларов. Возможно, с премиальными, со сборной, с какой-то рекламой плюс-минус за 2 миллиона выбегал. И то в долларах", – сказал Малафеев.
Также не пропустите: Карпин объявил расширенную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин объявил расширенную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ
-
Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7
-
"Барселона" теряет Френки Де Йонга
-
Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси
-
У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико
Лента новостей
-
Малафеев рассказал о своей зарплате
-
Экс-тренер "Барселоны Б" лестно высказался о нынешнем составе каталонцев
-
Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
-
Карпин объявил расширенную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ
-
Помощник Адвоката не считает Миранчука звездой
-
Луис Мирамонтес ярко прокомментировал ситуацию в "Барселоне"
-
Стало известно, когда могут уволить Кумана
-
1
Салах высказался о победе над "Манчестер Юнайтед"
-
Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7
-
Стало известно, сколько "Барселона" заработала от продажи билетов на "Эль Класико"
-
Директор "Интера" высказался о возможной продаже клуба фонду из Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом"
-
"Барселона" теряет Френки Де Йонга
-
Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси
-
Стали известны сроки восстановления Вальверде и Куртуа
-
Усман Дембеле восстановился от травмы
-
Рональд Куман остался злым после нападения болельщиков
-
Карвахаль и Модрич провели юбилейные матчи за "Реал"
-
Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Черевченко прокомментировал своё увольнение из "Химок"
-
У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико