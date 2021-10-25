Малафеев рассказал о своей зарплате

Фото: инстаграм Малафеева/Автор неизвестен

Экс-голкипер петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью для Sports.ru поделился информацией о своем окладе в конце карьеры.

"У меня был пятилетний контракт, который заканчивался в 2016 году.

Мне кажется, про мою зарплату ходят легенды. Поверьте, она не такая, как у полевых игроков. Я могу ее озвучить – 1,6 миллионов долларов. Возможно, с премиальными, со сборной, с какой-то рекламой плюс-минус за 2 миллиона выбегал. И то в долларах", – сказал Малафеев.

Также не пропустите: Карпин объявил расширенную заявку сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ. | http://soccernews.ru