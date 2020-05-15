Малафеев рассказал об интересе "Спартака" в 2000 году

Бывший вратарь питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев признался, что 20 лет назад к нему проявлял интерес московский "Спартак".

"Впервые в сборную меня пригласил Олег Романцев в 2000 году. В команде были Руслан Нигматуллин, Александр Филимонов и Станислав Черчесов. Нельзя сказать, что я тогда мог составить им конкуренцию. Меня взяли авансом, хотели "прощупать" на возможность игры в "Спартаке". Этот намёк я понял, хотя до официального приглашения и обсуждения условий дело не дошло", - сказал Малафеев.

Голкипер является воспитанником "Зенита" и всю карьеру провёл в составе "сине-бело-голубых" вплоть до завершения карьеры в 2016 году.

С командой из Санкт-Петербурга Малафеев выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионства. Со сборной России он становился бронзовым призёром Евро-2008.

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