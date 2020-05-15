Малафеев рассказал об интересе "Спартака" в 2000 году
Бывший вратарь питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев признался, что 20 лет назад к нему проявлял интерес московский "Спартак".
"Впервые в сборную меня пригласил Олег Романцев в 2000 году. В команде были Руслан Нигматуллин, Александр Филимонов и Станислав Черчесов. Нельзя сказать, что я тогда мог составить им конкуренцию. Меня взяли авансом, хотели "прощупать" на возможность игры в "Спартаке". Этот намёк я понял, хотя до официального приглашения и обсуждения условий дело не дошло", - сказал Малафеев.
Голкипер является воспитанником "Зенита" и всю карьеру провёл в составе "сине-бело-голубых" вплоть до завершения карьеры в 2016 году.
С командой из Санкт-Петербурга Малафеев выиграл 13 трофеев, в том числе четыре чемпионства. Со сборной России он становился бронзовым призёром Евро-2008.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20