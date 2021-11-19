Малафеев решил развестись с женой
Фото инстаграм Вячеслава Малафеева
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил о планах подать на развод со своей супругой Екатериной.
"Я подаю на развод. Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя. На руинах счастье не построишь", - написал Малафеев в инстаграме.
Пара находится в браке с декабря 2012 года. У них есть общий ребёнок - сын Алекс.
В октябре стало известно, что Вячеслав и Екатерина решили сделать паузу в отношениях.
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