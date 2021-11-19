Малафеев решил развестись с женой

Теги вячеслав малафеев

Малафеев решил развестись с женой

Фото инстаграм Вячеслава Малафеева

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил о планах подать на развод со своей супругой Екатериной.

"Я подаю на развод. Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя. На руинах счастье не построишь", - написал Малафеев в инстаграме.

Пара находится в браке с декабря 2012 года. У них есть общий ребёнок - сын Алекс.

В октябре стало известно, что Вячеслав и Екатерина решили сделать паузу в отношениях.

Не пропустите: Малафеев рассказал о своей зарплате. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

АПЛ заключила новый космический ТВ-контракт

АПЛ заключила новый космический ТВ-контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов