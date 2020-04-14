Малафеев с женой приняли участие в челлендже с переодеванием
Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев вместе с женой Екатериной поучаствовали в челлендже с переодеванием.
Видео со сменой одежды девушка опубликовала в своем инстаграме.
Напомним, что все спортивные мероприятия в стране отменены из-за пандемии коронавируса. Футболисты вынуждены тренироваться в домашних условиях.
По последним данным, в России количество зараженных коронавирусам насчитывается 21 102 человека. Умерло 170 человек. Во всем мире Covid-19 болеют около 2 миллионов человек.
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|22
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|11
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