Малафеев с женой приняли участие в челлендже с переодеванием

Теги вячеслав малафеевкоронавирус

Малафеев с женой приняли участие в челлендже с переодеванием

Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев вместе с женой Екатериной поучаствовали в челлендже с переодеванием.

Видео со сменой одежды девушка опубликовала в своем инстаграме.

Напомним, что все спортивные мероприятия в стране отменены из-за пандемии коронавируса. Футболисты вынуждены тренироваться в домашних условиях.

По последним данным, в России количество зараженных коронавирусам насчитывается 21 102 человека. Умерло 170 человек. Во всем мире Covid-19 болеют около 2 миллионов человек.

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