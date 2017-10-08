Малафеев: "Сарсания внёс очень большой вклад в развитие российского футбола"

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Малафеев: "Сарсания внёс очень большой вклад в развитие российского футбола"

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался по поводу скоропостижной кончины спортивного директора питерского клуба Константина Сарсании.

"Это событие очень печальное для всего футбольного сообщества, трагичное для родных и близких. Этот человек внёс очень большой вклад в развитие российского футбола, в победы "Зенита". И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы" - написал Малафеев в своём инстаграме.

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