Малафеев: "Соперники сборной - по зубам"

Заместитель спортивного директора питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Соперники сборной - по зубам, да и стены родные помогут, главное - чтобы не было шапкозакидательских настроений. В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников", - цитирует Малафеева ТАСС.

Напомним, Шкртел прокомментировал выбор Черчесовым состава на ЧМ. | soccernews.ru