Малафеев: "У "Зенита" будет хороший тренер"

Теги вячеслав малафеевзенит санкт-петербургмаурицио саррисергей семак

Малафеев: "У "Зенита" будет хороший тренер"Заместитель спортивного директора питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался на тему нового главного тренера своей команды.

"Кто возглавит "Зенит"? Как я слышал из прессы, презентация - во вторник. Будет хороший тренер", - приводит слова Малафеева СЭ.

Основными претендентами на пост наставника "сине-бело-голубых" назывались Сергей Семак ("Уфа") и Маурицио Сарри (без клуба). Однако последний не дал вовремя ответа клубу по полученному предложению. | soccernews.ru

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