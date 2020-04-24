Малафеев: "В сравнении с Америкой в России для поддержки бизнеса практически ничего не сделали"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением об антикризисных мерах, которые принимаются в России и других странах.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика переживает упадок, а карантинные меры не позволяют бизнесу полноценно работать.

"В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали.

С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе - это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство", - сказал Малафеев.

Не пропустите: Малафеев с женой приняли участие в челлендже с переодеванием. | http://soccernews.ru