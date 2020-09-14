Малафеев: "Влашич принес бы "Зениту" пользу, особенно в международных матчах"
Экс-игрок "Зенита и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о хавбеке ЦСКА Николе Влашиче и прокомментировал интерес к хавбеку со стороны "Зенита".
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за хорвата 40 миллионов евро.
"Естественно, он будет искать возможности играть на более высоком уровне, принимать участие в Лиге чемпионов. Здесь вопрос будет к ЦСКА - насколько длительный у них контракт и чем меньше там остается времени, тем быстрее цена на него падает. И, конечно же, в этой ситуации, так как ЦСКА зависит от финансовой подпитки, будет необходимо его рано или поздно продать как можно дороже.
Про интерес "Зенита" к Николе скажу, что я думаю, что этот игрок принес бы команде пользу, особенно в международных матчах. Он уже адаптировался к российскому чемпионату и российскому футболу. Но мне почему-то кажется, что Влашич захочет уехать в ведущие клубы Европы и попробовать свои силы там, если будут предложения, а в Россию он сможет вернуться и позже", - цитирует Малафеева Sport24.
Ранее гендиректор ЦСКА сообщил, что никаких предложений со стороны "Зенита" не поступало.
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|Краснодар
|22
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|4
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|Арсенал Тула
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