Малафеев высказался о конфликте между Быстровым и Дзюбой

Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о конфликте между Владимиром Быстровым и Артемом Дзюбой.

Напомним, что в 2009 году Быстров обвинил Дзюбу в краже денег в раздевалке.

"Володя твердо настаивал на случившемся. Там чуть ли не на камерах было это видно. Как Дзюба вошел в комнату и так далее. Однако не было никаких доказательств, никакого расследования. Тем более, никто никого не наказывал.

Володе я верю, однако все это выглядит довольно странно. Если это, конечно, не было ранней стадией болезни, так как не думаю, что Дзюбе так сильно нужны были деньги. Хотя, насколько мне известно, он очень любит деньги", - заявил Малафеев.

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