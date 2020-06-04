Малафеев высказался о конфликте между Быстровым и Дзюбой

Теги владимир быстровартём дзюбазенит санкт-петербургвячеслав малафеев

Малафеев высказался о конфликте между Быстровым и Дзюбой

Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о конфликте между Владимиром Быстровым и Артемом Дзюбой.

Напомним, что в 2009 году Быстров обвинил Дзюбу в краже денег в раздевалке.

"Володя твердо настаивал на случившемся. Там чуть ли не на камерах было это видно. Как Дзюба вошел в комнату и так далее. Однако не было никаких доказательств, никакого расследования. Тем более, никто никого не наказывал.

Володе я верю, однако все это выглядит довольно странно. Если это, конечно, не было ранней стадией болезни, так как не думаю, что Дзюбе так сильно нужны были деньги. Хотя, насколько мне известно, он очень любит деньги", - заявил Малафеев.

Читайте также: "Он жадный". Малафеев заявил, что Дзюба злится на него из-за денег. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи

РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов