Малафеев высказался о победах "Зенита" над "Спартаком" и "Динамо"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о положении петербургского клуба в РПЛ после побед — над московскими "Динамо" (4:1) и "Спартаком" (7:1).

"Думаю, в этих двух матчах против московских команд "Зенит" утвердил свои амбиции на чемпионство в этом сезоне. Подбор футболистов, скорость игры, тактические действия команды, прессинг и так далее — все на очень высоком уровне.

Те, кто должен был составить конкуренцию "Зениту" и бороться за первую строчку, проигрывают — 7:1, 4:1", — сказал российский голкипер.

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