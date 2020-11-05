Малафеев высказался о результате "Зенита" в Лиге Чемпионов
Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался по поводу матча 3-го тура группового этапа с "Лацио" (1:1).
"Ничья, учитывая положение "Зенита", не очень хороший результат, - заявил Малафеев "СЭ". - Было две игры дома, всего одно очко, на выезде поражение, достаточно существенный отрыв от двух лидирующих команд. Думаю, что и "Брюгге" будет дальше бороться, сейчас ситуация очень осложнилась. Чисто математические шансы выйти из группы Лиги чемпионов еще есть, но это будет сделать очень непросто. С другой стороны, результаты бывают разные: необычные и крупные поражения, где лидеры выигрывают, а бывают и волевые победы, например, "Севилья" - "Краснодар" или "Истанбул Башакшехир" - "Манчестер Юнайтед". Это футбол, здесь возможно все, но при правильных условиях и нужных кондициях, может, ещё все наладиться".
После 3 туров "Зенит" с 1 баллом занимает последнее место в своей группе. В 4-м туре петербуржцы встретятся в Италии с "Лацио". Встреча состоится 24 ноября.
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