Малафеев высказался о серии незабитых пенальти Дзюбы
Фото: твиттер Sportbox/Автор неизвестен
Бывший спортивный директор и экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о серии не реализованных пенальти нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой.
"Можно сделать ошибку, но если команда выигрывает, то тренер не будет делать резких движений – это о пенальти в матче с ЦСКА. Без ошибок в футболе невозможно. ожет быть, не надо их много тренировать. Может, Александр Иванович Медведев перетренировал Дзюбу, и Артем потратил слишком много сил в том противостоянии?" – приводит слова Малафеева "Р-Спорт".
В 2019 году Дзюба и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев устроили состязание на исполнение одиннадцатиметровых ударов.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Почеттино знает, как убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
-
Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам
-
Голкипер "Барселоны" Нето получил травму на тренировке
-
Карпин сделал прогноз о победителе Лиги Чемпионов
-
Болельщики "Торпедо" ярко отреагировали на отставку Игнашевича
-
Сборная Аргентины представила новую форму. Месси поучаствовал в презентации
-
Левандовски стал кавалером почетной государственной награды в Польше (фото)
-
Малафеев высказался о серии незабитых пенальти Дзюбы
-
Месси повторил "вечный" рекорд Пепе
-
Андрей Шевченко рассказал, почему не вызвал лидера киевского "Динамо" в сборную Украины
-
Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти
-
"Торпедо" рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера
-
ПСЖ готов заплатить крупную сумму за Дибалу
-
1
Карпин назвал лучших легионеров в истории РПЛ
-
В "Спартаке" отреагировали на иск от компании "Капитальные активы"
-
Карпин рассказал, как он относится к поступку Мамаева, который завел любовницу
-
ЦСКА опубликовал ролик ярких моментов с Гончаренко (видео)
-
Карпин ответил на вопрос, может ли он возглавить "Спартак"
-
"РБ Лейпциг" купил французского таланта
-
Онопко отреагировал на увольнение Гончаренко из ЦСКА