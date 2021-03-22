Малафеев высказался о серии незабитых пенальти Дзюбы

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Бывший спортивный директор и экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о серии не реализованных пенальти нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой.

"Можно сделать ошибку, но если команда выигрывает, то тренер не будет делать резких движений – это о пенальти в матче с ЦСКА. Без ошибок в футболе невозможно. ожет быть, не надо их много тренировать. Может, Александр Иванович Медведев перетренировал Дзюбу, и Артем потратил слишком много сил в том противостоянии?" – приводит слова Малафеева "Р-Спорт".

В 2019 году Дзюба и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев устроили состязание на исполнение одиннадцатиметровых ударов.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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