Малафеев высказался о ситуации с капитанами в сборной России

Фото: инстаграм Малафеева/Автор неизвестен

Экс-голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о ситуации с капитанами в национальной команде.

"Согласен с Карпиным по поводу капитанской повязки. Я тоже считаю, что в национальной команде каждый игрок может быть лидером и нет необходимости назначать капитаном кого-то одного. В сборную приезжают лучшие игроки России, они все обладают характером и лидерскими качествами.

Тем более что выбранный капитан не всегда может попасть в заявку сборной – например, если у него травма или он не в лучшей форме. На мой взгляд, ротация в таком плане создает более крепкую команду.

В "Зените" при Адвокате и Спаллетти был капитан и несколько его сменщиков. Были заместители капитана, которые надевали повязку во время отсутствия основного. Они не чувствовали в этом никакой проблемы, и это делало сильнее саму команду.

Считаю, что это абсолютно разумный подход для сборной. Бывают моменты, когда всех невозможно собрать, поэтому зависимость от одного игрока – не очень хорошая история. Для сборной намного лучше, когда все игроки готовы быть лидерами", – сказал Малафеев.

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