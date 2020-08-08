Малафеев высказался о судействе в матчах "Спартака"

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Малафеев высказался о судействе в матчах "Спартака"

Легенда питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, справедливо ли жалуется "Спартак" на судейство.

"В какой-то сезон "Спартак" судят так, как никого не судят, в другой - плохо. Всё зависит от места "Спартака" в таблице. Когда они на первых местах, судят их прекрасно. Когда дела идут не так, то сразу на судей идёт сноска. Но сейчас судьи понимают, что цена ошибки высока", - сказал Малафеев.

Напомним, что в прошлом сезоне "красно-белые" заняли итоговое седьмое место в РПЛ.

В конце чемпионата владелец столичного клуба Леонид Федун запускал хэштег #СудитеСпартакКакЗенит.

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