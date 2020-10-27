Малафеев высказался о своих конфликтах с Дзюбой и Шатовым
Бывший вратарь и генеральный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о своих конфликтах с нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой и бывшим игроком сине-бело-голубых Олегом Шатовым.
"Я не рвусь к общению с Дзюбой. Если ему есть что сказать – пусть попробует сказать, мы поговорим, обсудим.
У меня был разговор с Олегом Шатовым после как раз его недавнего интервью. Я говорю: "Блин, Олег, я же в клубе работаю. Даже если мы с тобой друзья, вместе играли и так далее... Мы каждый вот здесь – на своей работе". Олег говорит: "Ну, ты ж по дружбе должен был это сделать". Я знал, что, когда пойду на эту работу, я поругаюсь со многими", - сказал Малафеев в интервью YouTube-каналу "Рашен Football".
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