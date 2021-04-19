Малафеев высказался о возможном участии "Зенита" в Суперлиге Европы

Фото инстаграм Вячеслава Малафеева

Бывший вратарь питерского "Зенита" Вячеслав Малафеев порассуждал о потенциальном вхождении "сине-бело-голубых" в число участников Суперлиги Европы в будущем.

"Зенит" не может же просто так взять и самовольно захотеть там участвовать. Опять-таки, мы не знаем условия квалификации в этот турнир, по какому принципу и прочее. Мы не знаем ни регламента, ничего, поэтому я ничего не могу сказать на тему участия "Зенита". Может оно вообще не будет невозможным по каким-то причинам? Может в этом турнире исключены российские клубы в принципе?

Поэтому давайте дождёмся конечного регламента, условий, в том числе условий от УЕФА. И только тогда будем делать какие-то прогнозы о чьём-либо участии в Суперлиге. В конце концов, хотелось бы для начала что-то показать в Лиге Европы или в Лиге Чемпионов, а уже потом задумываться об участии в каких-то других турнирах", - сказал Малафеев.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что "Зенит" мог присоединиться к новому турниру, но клуб не ответил на проявленную к нему заинтересованность, предположительно, из-за спонсорских отношений "Газпрома" с УЕФА.

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