Малафеев высказался об идее расширения РПЛ
Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен
Бывший вратарь сборной России и петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением об идее расширения РПЛ до 18 команд.
"Расширение лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, где клубы лишены права участвовать в еврокубках.
Расширение РПЛ позволит использовать еще несколько команд. Также другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к Премьер-лиге намного выше, чем к ФНЛ.
В таком случае чем больше участников, тем лучше. В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение", – сказал Малафеев.
Также не пропустите: У "Тоттенхема" есть несколько вариантов выкупа Кулушевски. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Забитцер может покинуть "Баварию" спустя год после перехода
-
Стали известны детали перехода Кессье в "Барселону"
-
Клопп рассказал об адаптации Луиса Диаса
-
"Милан" намерен продлить контракт с Леау. Переговоры начнутся в апреле
-
В ЦСКА допускают вариант, при котором легионеры не вернуться в команду после международной паузы
-
Манчини рассказал о целях сборной Италии
-
"Милан" бесплатно подпишет форварда "Ливерпуля"
-
Малафеев высказался об идее расширения РПЛ
-
"Ньюкасл" определился с кандидатами на усиление вратарской позиции
-
"Вест Хэм" может согласиться продать Райса только за "сумасшедшие" деньги
-
Погба намекнул на переход в ПСЖ
-
Эллиот назвал своего кумира. Это не Роналду и не Месси
-
"Манчестер Юнайтед" остался доволен Тен Хагом после собеседования
-
Тюкавин поделился мнением о шансах "Динамо" на победу в РПЛ
-
Аднан Янузай прокомментировал слухи о своем будущем
-
Легенда "Лацио" высказался о критике в адрес Месси
-
"Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе
-
"Валенсия" может подписать лидера "Эльче"
-
Авраам Грант ответил на обвинения в домагательствах
-
Беллингем - главный талант мира по версии GOAL