Малафеев высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева/Автор неизвестен
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о решении нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в "Зените". Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне", – приводит слова Малафеева Sport24.
33-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.
Напомним, что в октябре Россия сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях).
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