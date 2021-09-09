Малафеев ярко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева/Автор неизвестен
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев выразил мнение, что главный тренер сборной России Валерий Карпин поступил правильно, когда не вызвал в национальную команду нападающего петербургского клуба Артема Дзюбу.
"Считаю, что в нынешней сборной все на своих местах. По игре команды я не вижу какого-то голодания и необходимости в Дзюбе", - приводит слова Малафеева Sport24.ru.
Напомним, что сборная России под руководством Карпина провела три матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Не пропустите: Телеведущий Соловьёв высказался о невызове Дзюбы в сборную России. | http://soccernews.ru
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