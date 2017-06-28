Малафеев: "Зенит" сделал шаг в прошлое"

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что возвращение в клуб Сергея Фурсенко - правильный шаг.

"Последнее время клуб показывал не те результаты, которые хотелось бы видеть. Безусловно, изменения были необходимы. Но назначить человека без опыта, авторитета и желания было бы неправильно. Поэтому, образно говоря, сейчас сделан шаг в прошлое. Но прошлое это очень притягательное - при Фурсенко "Зенит" побеждал в Кубке УЕФА, Суперкубке Европы и обеспечивал себе первое за 23 года чемпионство. Это ностальгия. И сейчас люди могут поверить в возвращение к былым вершинам, эти перестановки дают надежду болельщикам. Потому что в последние годы слишком много муссировалось сплетен, слухов, слишком много было конфликтов вокруг клуба, а о футбольной составляющей практически не говорили.

Думаю, будет большим успехом, если Фурсенко с Манчини смогут правильно коммуницировать. Этот тандем очень важен для будущих результатов. Если между ними будет такое же взаимопонимание, как в период совместной работы Фурсенко с Диком Адвокатом, если будет правильно выстроенная мотивация в команде, ликвидация конфликтов на самой ранней стадии, то Манчини сможет реализовать свой опыт. А если мы снова ударимся в судейские дрязги, конфликты между звездами, обсуждение зарплат и деление авторитета, то всё сложится не очень хорошо", - сказал он.

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