Малафеев: "Зениту" досталась вполне проходимая группа в Лиге Чемпионов"
Экс-игрок "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, что думает о предстоящих выступлениях петербургского клуба в Лиге Чемпионов.
"Зениту" досталась группа вполне проходимая, где можно добиваться результата и выходить в плей-офф. Но слабых команд тут нет. "Локомотиву" совсем не повезло - группа сложнейшая, будет тяжело показать хороший результат. Для них успехом станет третье место. "Краснодар" вполне способен выйти из группы. Да, "Челси" и "Севилья" - сильные соперники, но "Краснодар" может показать игру, которая приносит результат. Это продемонстрировали их матчи с ПАОКом.
Что касается конкуренции - у "Зенита" плотный график, поэтому, думаю, всем футболистам хватит игрового времени. То, что не усилили другие позиции, наверное, говорит о том, что тренерский штаб доверяет нынешнему составу, ждет прогресса от тех футболистов, которые есть сейчас. В целом "Зенит" - хорошо укомплектованная команда", - цитирует Малафеева "Известия".
20 октября "Зенит" сыграет с "Брюгге" в матче 1-го тура Лиги Чемпионов.
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