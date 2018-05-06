"Малага" - "Алавес" - 0:3 (обзор)

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"Малага" - "Алавес" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Алавес" на выезде разгромно обыграл "Малагу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
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