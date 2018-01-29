"Малага" арендовала экс-форварда киевского "Динамо"

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"Малага" арендовала экс-форварда киевского "Динамо"

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Тяньцзинь Теда" Брауна Идейе.

"Анчоусы" арендовали 29-летнего нигерийца, известного по выступлениям за киевское "Динамо" и "Вест Бромвич", до конца текущего сезона.

Идейе выступает за "Тяньцзинь Теда" с 2017 года, сыграл 14 матчей и забил 4 гола.

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