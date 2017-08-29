"Малага" арендовала форварда "Бордо"

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Бордо" Диего Ролана.

"Анчоусы" арендовали 24-летнего уругвайца на один сезон. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Ролан выступает за "Бордо" с 2013 года, сыграл 149 матчей и забил 38 голов.

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