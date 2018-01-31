"Малага" арендовала форварда "Уотфорда"

Нигерийский нападающий "Уотфорда" Айзек Саксесс стал игроком "Малаги", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что в прошлом году им интересовался "Спартак".

22-летний Саксесс выступает за "Уотфорд" с 2016 года, провел за клуб 19 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Гранаду". За сборную Нигерии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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