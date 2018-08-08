"Малага" арендовала нападающего "Шахтёра"

Теги малагашахтер донецкгуставо бланко лещук

"Малага" арендовала нападающего "Шахтёра"

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Шахтёра" Густаво Бланко-Лещука.

"Анчоусы" арендовали 26-летнего аргентинца на один сезон. Другие детали сделки пока неизвестны.

Бланко-Лещук выступал за "Шахтёр" с января 2017 года, сыграл 31 матч и забил 8 голов. Его контракт с "горняками" истекает следующим летом.

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