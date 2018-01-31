"Малага" арендовала вингера "Рубина"

Бельгийский полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн стал игроком "Малаги", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский клуб взял футболиста в бесплатную аренду с правом последующего выкупа.

25-летний Лестьенн выступал за "Рубин" с 2016 года, провел за клуб 28 матчей и забил 6 голов. Ранее играл за "Мускрон", "Брюгге", "Аль-Араби", "Дженоа" и ПСВ. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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