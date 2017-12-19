"Малага" – "Бетис" - 0:2 (обзор)

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"Малага" – "Бетис" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура испанской Примеры между "Малагой" и "Бетисом".

Не пропустите: "Бетис" на выезде обыграл "Малагу". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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