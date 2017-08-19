"Малага" близка к приобретению Ролона

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"Малага" близка к приобретению Ролона

Полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Эстебан Ролон в ближайшее время станет игроком "Малаги", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, трансфер 21-летнего аргентинца обойдётся "анчоусам" в 3,5 миллиона евро. Также в сделку будут включены всевозможные бонусы.

Сам Ролон заключит с "Малагой" контракт до 2023 года. Другие детали соглашения пока неизвестны. 

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