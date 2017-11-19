"Малага" - "Депортиво" - 3:2 (обзор)

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"Малага" - "Депортиво" - 3:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Малага" дома обыграла "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 11 6
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