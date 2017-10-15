"Малага" дома уступила "Леганесу"

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"Малага" дома уступила "Леганесу"

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Леганес" в гостях был сильнее "Малаги". Оба гола были забиты во втором тайме, отличись Габриэл Пирес и Александр Шимановски. После этого матча "Леганес" поднялся на шестое место в Ла Лиге, а "Малага" осталась на последней позиции.

"Малага" – "Леганес" - 0:2 (0:0)
Голы: Пирес, 56 - 0:1, Шимановски, 78 - 0:2

"Малага": Роберто, Эрнандес, Хуанкар, Росалес, Бесс (Чеккини, 84), Ресио, Мула (Онтиверос, 61), Аньор (Хони Родригес, 56), Ролон, Пеньяранда, Ролан.

"Леганес": Куэльяр, дос Сантос, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Эль-Жар (Брашанац, 70), Шимановски, Перес, Амрабат (Бовю, 63), Пирес.

Удаление: Ресио (81).

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