"Малага" – "Эйбар" - 0:1 (обзор)

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"Малага" – "Эйбар" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура испанской Примеры между "Малагой" и "Эйбаром".

Не пропустите: "Малага" дома проиграла "Эйбару". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Барселона 1 3
3 Реал Сосьедад 1 3
4 Леганес 1 3
5 Валенсия 1 3
6 Атлетико Мадрид 1 1
7 Жирона 1 1
8 Эспаньол 1 1
9 Севилья 1 1
10 Атлетик Бильбао 1 1
11 Хетафе 1 1
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Вильярреал 0 0
16 Сельта Виго 1 0
17 Алавес 1 0
18 Лас Пальмас 1 0
19 Бетис 1 0
20 Депортиво Ла-Корунья 1 0
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