"Малага" и "Атлетик" расписали результативную ничью

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"Малага" и "Атлетик" расписали результативную ничью

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Малага" сыграла вничью с "Атлетиком".

"Малага" – "Атлетик" 3:3

Голы: Адурис (пен), 4 - 0:1, Ролан, 35 - 1:1, Иньяки Уильямс, 51 - 1:2, Иньяки Уильямс, 70 - 1:3, Бесс, 81 - 2:3, Ролан, 84 - 3:3

"Малага": Роберто, Бесс, Рикка (Аньор, 69), Росалес, Эрнандес, Ресио, Кузманович, Гонсалес, Мула (Хуанкар, 62), Ролан, Бастон (Ролон, 87).

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Кордоба (Сусаета, 70), Сан Хосе (Акече, 88), Иньяки Уильямс, Микель Весга, Муниаин, Адурис (Рауль Гарсия, 75).

Предупреждения: Эрнандес (3), Бастон (49), Рикка (51), Кузманович (52), Ресио (53), Лапорт (53), Росалес (60), Акече (89).

Удаление: Кузманович (52). | http://soccernews.ru

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