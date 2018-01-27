"Малага" и "Жирона" расписали безголевую ничью

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"Малага" и "Жирона" расписали безголевую ничью

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Малага" дома расписала безголевую ничью с "Жироной".

"Малага" – "Жирона" - 0:0

"Малага": Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Ресио, Итурра, Гонсалес, Кеко (Саму, 73), Чори Кастро, Бастон (Эн-Несири, 60).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Муньеса, Мохика, Рамальо, Порту (Олунга, 83), Понс, Гарсия, Гранель (Дуглас Луис, 88), Маффео, Стуани.

Удаление: Чори Кастро (78). 

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