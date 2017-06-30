"Малага" интересуется хавбеком "Рубина"

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"Малага" интересуется хавбеком "Рубина"

Хавбек "Рубина" Саму Гарсия попал в сферу интересов "Малаги", сообщает La Opinion de Malaga.

По информации ресурса, испанский клуб хочет взять игрока в аренду. Сам Гарсия согласен перейти в свой бывший клуб.

Напомним, что Гарсия был игроком "Малаги" с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне Гарсия играл на правах аренды за "Леганес", где провел 11 матчей.

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