"Малага" интересуется хавбеком "Рубина"

Хавбек "Рубина" Саму Гарсия попал в сферу интересов "Малаги", сообщает La Opinion de Malaga.

По информации ресурса, испанский клуб хочет взять игрока в аренду. Сам Гарсия согласен перейти в свой бывший клуб.

Напомним, что Гарсия был игроком "Малаги" с 2013 по 2015 год.

В минувшем сезоне Гарсия играл на правах аренды за "Леганес", где провел 11 матчей.

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