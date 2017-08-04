"Малага" купила защитника "Севильи"

"Малага" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Севильи" Диего Гонсалеса Поланко.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 22-летний футболист заключил с "анчоусами" контракт до лета 2021 года.

Гонсалес выступал за "Севилью" с 2015 года, сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

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