"Малага" – "Леванте" - 0:0 (обзор)

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"Малага" – "Леванте" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура испанской Примеры между "Малагой" и "Леванте".

Не пропустите: "Малага" расписала нулевую ничью с "Леванте". | http://soccernews.ru 

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6 Вильярреал 13 21
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8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 13 16
13 Эспаньол 13 16
14 Леванте 13 15
15 Эйбар 13 14
16 Атлетик Бильбао 13 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
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