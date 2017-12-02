"Малага" – "Леванте" - 0:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура испанской Примеры между "Малагой" и "Леванте".
Не пропустите: "Малага" расписала нулевую ничью с "Леванте". | http://soccernews.ru
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"Малага" – "Леванте" - 0:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|13
|16
|13
|Эспаньол
|13
|16
|14
|Леванте
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|14
|16
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6